Sudtirol-Vicenza: tutto fino alla diretta

Il Pre Partita

Mister Colombo, dopo aver provato tutta la settimana il 3-5-2, dovrebbe affidarsi all'amato 4-3-3 per affrontare al Druso il suo ex vice, Paolo Zanetti. Alimi dovrebbe rimanere in panchina a favore di Tassi, con Bangu che rientra titolare. Potrebbe cambiare qualcosa anche in difesa con Beruatto che si riprende il posto sulla sinistra, mentre è confermato l'attacco visto lunedì sera.



La diretta dalle 14.00

Le probabili formazioni

Sudtirol (3-5-2): Offredi; Erlic, Sgarbi, Vinetot; Tait, Cia, Berardocco, Fink, Frascatore; Costantino, Gyasi. A disposizione: D’Egidio, Bertoni, Smith, Cess, Boccalari, Broh, Oneto, Berardi, Gatto, Heatley Flores Roma. All. Zanetti

Vicenza (4-3-3) Valentini; Bianchi, Crescenzi, Milesi, Beruatto; Bangu, Romizi, Tassi; Lanini, Comi, Giacomelli. A disp. Fortunato Costa, Turi, Magri, Giraudo, Salifu, Alimi, Giusti, Di Molfetta, De Giorgio, Ferrari. All. Colombo