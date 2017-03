Stravicenza, boom di affluenze: sul podio Simone Gobbo

La 17esima edizione di “StrAVicenza 10 – Trofeo Centro Commerciale Palladio”, edizione speciale “Vicenza Città Europea dello Sport” ha superato i 9.000 partecipanti complessivi in una giornata, quella della domenica ecologica, che ha fatto da contorno ideale alla manifestazione. L’evento si è svolto in condizioni meteo ottimali e ha visto presente nella sua Vicenza anche Gelindo Bordin che ha ricevuto uno speciale premio da parte del CSI Vicenza.

La gara maschile ha incoronato Simone Gobbo come grande protagonista: 30’38” il crono del vincitore che difende i colori della Tornado. Alle sue spalle Rudy Albano Atletica Palzola in 30’51” e bronzo per Riccardo Donè dell’Atletica Mogliano in 31’03”. Gobbo e Albano hanno guidato la gara sin dai primi metri, decisivo l’allungo di Gobbo dopo il 7 km che l’ha portato con margine alla vittoria. Al femminile prima firma sulla stracittadina berica per Laura Biagetti, (ILoveRun Terni) che ha chiuso le sue fatiche in 35”01, seconda l’atleta di casa Rebecca Lonedo (AV Despar) e terza Laura Dalla Montà (Assindustria Sport Padova) che conferma il bronzo del 2016 in 36’13”. Una grande festa per molti runners che hanno visto gli arancioni di AV Run Bisson Auto i grandi protagonisti con trecento pettorali.

La non competitiva favorita dal meteo porta 8000 partecipanti

12 le Scuole che hanno aderito al progetto promosso con l’Assessorato regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro che consentirà agli aderenti di ricevere il 40% di quanto versato in buoni spesa per materiale di cancelleria e didattica o per attrezzi sportivi. Una decina di gruppi che nell’insieme con le Scuole hanno garantito una base di oltre 4000 iscrizioni.

Per le Scuole Premi Speciali per coreografia e numeri presenti con vittoria ancora una volta a favore della Zanella di Torri di Quatesolo (con 446 iscritti base), seguita dalla Vittorino Da Feltre e dalle Dame inglesi che hanno coinvolto entrambe 400 persone tra studenti e famigliari. Tra i gruppi iscritti alla non competitiva i più numerosi sono stati il Max Fitness Center, la Palestra ASD San Pietro e il Quartiere Prati. Ottimo avvio anche per il Circuito Vicentia Running che dopo la StrAVicenza vedrà in aprile a Zanè la Puro 10.000 e la Strarzignano a maggio.

La solidarietà grazie a Vicenza Press per la Croce Verde di Vicenza impegnata a favore della comunità di Amatrice

Tra le iniziative a sfondo sociale collegate all’evento va segnalata quella patrocinata da “Vicenza Press” a favore della Croce Verde di Vicenza impegnata a raccogliere fondi per l’acquisto di un mezzo trasporto disabili da donare alla Comunità di Amatrice, sommando altre iniziative sono stati sicuramente raccolti oltre 400 Euro. A breve sarà stilato il consuntivo con la consegna ufficiale del contributo. Croce Verde Vicenza impegnata nell’assistenza medico sanitaria.

Appuntamento ogni martedì con la Corri x Vicenza e per la Fondazione San Bortolo e a settembre con la StrAVicenza 21

La StrAVicenza è diventata l’occasione per l’ulteriore promozione della “Corri x Vicenza e per la Fondazione San Bortolo che si svolge ogni martedì sera. Vari gruppi di pacer volontari fanno correre decine di vicentini che di volta in volta sono invitati a donare un Euro per la Onlus Vicentina (da luglio a dicembre 2016 raccolti 2.300 Euro). Appuntamento ora a settembre con la quarta edizione della Mezza Maratona di Vicenza, che dal 2017 si chiamerà “StrAVicenza 21”.

I partners

La manifestazione è organizzata da Atletica Vicentina Run in collaborazione con il Comune di Vicenza e con il patrocinio della Provincia di Vicenza, dell’Ulss 6 Vicenza, della fondazione San Bortolo Onlus, della FederAtletica, del CSI, della UISP e del CONI provinciale e resa possibile principalmente grazie a: Centro Commerciale Palladio, Aim Energy, Diadora, Puro Sport, Despar, Cemes, Volvo - Bisson Auto, BertoPasquale, Acropark, Farmacia Campedello, Morato Pane, Brazzale Spa, Volchem, Centrale del Latte di Vicenza e Zuegg, Conte e Mutterle Assicurazioni UnipolSai e l’“Alveare che dice sì”.