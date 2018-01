Stop a Padova-Vicenza, Sanfilippo furibondo ma i tifosi si ribellano

A fronte della presenza di donne e bambini, le forze dell’ordine fanno sapere di non aver abbastanza personale che possa garantire la possibilità d’uscita del pullman e che non sarà fattibile la sua partenza. La questura segnala oltre 1000 persone davanti al cancello, dalle foto e dalle dichiarazioni di alcuni giornalisti presenti sembrano decisamente meno, circa 300. A fronte della circostanza creatasi la partita dovrà intendersi a tutti gli effetti annullata. Ci riserveremo di quantificare i danni e di individuare i responsabili dello stesso. Vicenza Calcio si ritiene rammaricata del comportamento non giustificato da parte dei tifosi in quanto coloro che erano stati scelti per disputare la partita in evento sono comunque tesserati della società. L'aver limitato la libertà di scelta di questi ragazzi, riteniamo sia decisamente lesiva della libertà di pensiero degli stessi

Questo il comunicato del Vicenza Calcio, a firma del presidente Sanfilippo, a seguito della protesta andata in scena sabato mattina al Menti per impedire la partenza della Berretti alla volta dell'Euganeo, dove era in programma, alle 14.30, la partita di Coppa Italia.

Durissima la reazione da parte dei tifosi, sia fisicamente presenti al Menti che sui social, con centiania di commenti sulla pagina del Vicenza Calcio che "invitano" Sanfilippo ad andarsene.