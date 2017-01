Stivens Lejmoni, l'arbitro vicentino accusato di essere anti-veronese

Che i vicentini sentano molto la rivalità, soprattutto calcistica, con i "cugini" veronesi è uno dei punti fermi del calcio italiano, che questo si ripercuota nei rapporti tra arbitro e squadre in campo è un altra questione, che spetta alla Federcalcio giudicare.



Secondo quanto riferito da Il Giornale di Vicenza, l'arbitro 23enne Stivens Lejmoni è finito (ancora una volta) nell'occhio del ciclone per la decisione del Nogara, squadra di Promozione della provincia di Verona, di abbandonare il campo durante la partita contro il Sona Mazza per "l'atteggiamento arrogante e di sfida" del direttore di gara verso gli atleti biancorossi (ironia della sorte...).



In attesa della decisione degli organi federali in base al referto, c'è da aggiungere che non è la prima volta che Lejmoni viene accusato da squadre della provincia scaligera; nel 2013 un giocatore del Tregnago venne squalificato un anno per avergli tirato addosso il pallone e un dirigente della Juniores Elite del Cadidavid per 3 mesi per lancio della bandierina: comportamenti che sono stati "giustificati" dai diretti interessati come reazione ai reiterati comportamenti del giovane fischietto durante la partita. Negli anni scorsi si registra anche il tentativo di aggressione da parte del guardaline di casa del Castel D'Azzano (match chiuso anticipatamente) e il ricorso dell'US Avesa.



L'inizio della carriera di Lejmoni non è stato dei più leggeri: nel 2011 fu protagonista di aggressioni e minacce, dentro e fuori dal campo, oltre che su Facebook, da parte di alcuni tesserati della vicentinissima A.S.D. Stanga.