Stadio Menti, lavori in vista per l'avvio della nuova stagione calcistica

Nel mese di agosto prenderanno il via i lavori di adeguamento dell'impianto di illuminazione del campo sportivo dello stadio Menti, intervento necessario in previsione dell'avvio della nuova stagione sportiva 2020-21 che vede il Vicenza Virtus neopromosso in serie B. Lo ha stabilito la giunta comunale che si è riunita oggi e che ha approvato il progetto definitivo.

"Era fondamentale l'approvazione dell'assestamento di bilancio in consiglio comunale – dichiara il sindaco Francesco Rucco – per non far perdere l'opportunità a tutti gli appassionati di assistere alle partite allo stadio Menti del club biancorosso. Non abbiamo voluto dar retta alla teoria di qualche consigliere di minoranza che non riteneva questo intervento necessario".

"L'intervento rientra nei lavori di adeguamento complessivo dello stadio Menti e si rivela ancora più necessario anche in vista della recente promozione - spiega l'assessore ai lavori pubblici Matteo Celebron -. Il rifacimento dell'impianto di illuminazione del campo è pertanto indispensabile poiché quello attuale non soddisfa le caratteristiche richieste. Questo intervento si va ad aggiungere ai precedenti realizzati negli ultimi due anni tra cui l'inserimento di una piattaforma per le persone con disabilità nella curva azzurra, la riqualificazione dei servizi igienici ad uso pubblico e la sistemazione della pavimentazione del piazzale antistante la curva sud. Continuiamo a lavorare in sinergia con la società per mettere a disposizione della città una struttura accogliente, sicura e che soprattutto rispetti le rigide norme imposte dalla federazione. Il L.R. Vicenza e la Serie B rappresentano per la città un volano importante, soprattutto in questo momento di crisi , corre quindi l’obbligo da parte dell’amministrazione di coordinare con il concessionario tutte le azioni necessarie volte al miglioramento della struttura”.

Il progetto, predisposto dal servizio lavori pubblici del Comune di Vicenza, prevede la sistemazione delle quattro torri faro. In questo modo si otterranno i lux richiesti per il conseguimento della Licenza nazionale per la stagione sportiva 2020-2021. Ogni torre faro avrà, quindi, proiettori a fascio lungo, corto e medio. Inoltre verrà completamente adeguato l'impianto elettrico esistente. La spesa complessiva da sostenere sarà di 250 mila euro, iva compresa.