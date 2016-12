Spezia-Vicenza: le pagelle

Vigorito 6: Qualche insicurezza iniziale ma lo Spezia non lo impegna mai in modo serio

Pucino 6,5: Comincia a prendere le misure sulla destra

Esposito 6,5: Un garanzia, anche senza il compare Adejo; peccato l'ammonizione

Zaccardo 6,5: Un piacere vederlo giocare

Zivkov 6: Chiamata dell'ultimo minuto, si fa trovare pronto

Signori 6: Solido, non la sua migliore prestazione

Rizzo 6,5: Anche oggi rischia di andare in gol... l'appetito vien segnando.

Vita 6: Si vede poco

Bellomo 6: La difesa dello Spezia forgiata da mastro Di Carlo lascia pochi spazi all'artiglieria leggera. Si rivede Raicevic

Giacomelli 6,5: Come sopra, ma questo vizio dei pali... Cernigoi non incide come ci aveva (ben) abituato

Galano 6,5: Si fa vedere in un paio di occasioni e anche Orlando, in quella posizione, non è più incisivo di lui



Bisoli 6,5: La squadra non approfitta del vantaggio numerico ma porta comunque a casa un punto.