Spezia-Vicenza: il pre partita di mister Bisoli

Niente festeggiamenti di Natale e Santo Stefano per i giocatori biancorossi che si sono ritrovati già dopo la vittoria casalinga con il Cittadella (la terza consecutiva) per preparare l'insidiosa trasferta che li vedrà contro lo Spezia di Di Carlo, mecoledì alle 20.30.



Lunedì la squadra, agli ordini dell’allenatore Pierpaolo Bisoli, ha svolto una seduta molto intensa: riscaldamento, esercitazioni tattiche per la fase difensiva e offensiva, palle inattive e partita a campo ridotto di circa 30 minuti. Seduta differenziata sul campo per Salvatore D’Elia; terapie per Nicholas Siega. La rifinitura, in programma martedì 27 dicembre, si svolgerà allo stadio Menti e sarà a porte chiuse.



La conferenza stampa di mister Bisoli dalle 13





