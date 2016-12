Spezia-Vicenza: diretta, risultato, tabellino, formazioni, convocati, interviste, pagelle

Ultima fatica per il Vicenza che, nelle ultime tre partite, ha raccolto il massimo della posta, sconfeggendo in casa Verona e Cittadella e le Fere a Terni. Fuori Benussi per un'operazione programmata al ginocchio, che lo terrà lontano dai pali per circa un mese, spetterà a Vigorito difendere la porta biancorossa contro l'insidioso Spezia di Di Carlo. Dell'11 titolare a Cittadella, fuori anche Urso per squalifica che verrà sostituito da Signori, mentre potrebbe esserci Orlando al posto di Vita.



IL PRE PARTITA DI MISTER BISOLI

I CONVOCATI



LE INTERVISTE

LE PAGELLE



LA DIRETTA DALLE 20.00