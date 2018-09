Serie C: ufficiale la data di presentazione dei calendari

“Abbiamo lavorato ad un prospetto ed a progetti ma non possiamo partire con una nuova stagione agonistica senza certezza. Il Direttivo ha individuato la data di sabato 8 settembre alle ore 18 per la presentazione dei calendari e l’inizio della stagione il 16 settembre”.

Lo ha affermato il presidente della Lega Pro Gravina che nei giorni scorsi ha aperto i lavori dell’Assemblea dei club al Palazzo delle Esposizioni a Roma ed ha ribadito: ” Senza certezze, non siamo in grado di partire con il campionato. Vanno tutelati i nostri club. Siamo per le regole e il rispetto delle stesse. Dobbiamo appurare che, ad oggi, e’ impossibile partire e non ci e’ consentito ne’ fare i gironi ne’ i calendari. Impediremo la creazione del disegno di caos. Siamo quelli che si guardano negli occhi e si confrontano anche con le altre componenti. Per questo da oggi ci rimettiamo in cammino con ed opereremo per la tutela dei diritti dei nostri club”.

I club hanno votato all’unanimità questa proposta. “Quello attuale non e’ il calcio che auguriamo a milioni di tifosi e a voi Presidenti per ciò che avere investito in termini personali ed economici- ha concluso Gravina- lavoriamo assieme per un calcio di condivisione e di confronto anche con le componenti per il vantaggio del benessere collettivo”.

L’assemblea ha condiviso il documento firmato dai 13 presidenti, manifestando solidarietà e appoggio in riferimento alla necessita’ di un maggior rispetto delle regole da parte degli organi istituzionali nei confronti delle società di Lega Pro e del sistema calcistico. All’Assemblea dei club di Lega Pro sono stati invitati anche Cosimo Sibilia, Presidente LND e Marcello Nicchi, Presidente AIA e Damiano Tommasi, Presidente AIC.

LA POSSIBILE COMPOSIZIONE DEL GIRONE DEL LANE

Sabato prossimo si conosceranno i nomi delle squadre avversarie del L.R. Vicenza che dovrebbe essere inserito nel girone B della Lega Pro. La possibile composizione è la seguente: Albinoleffe, Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Teramo, Ternana, Triestina, L.R. Vicenza, Virtus Verona e Vis Pesaro