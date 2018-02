Solo 100mila euro dagli imprenditori per il Lane, De Bortoli: "Obbiettivo ancora lontano"

Vicenza è una delle città più ricche d'Italia e ha un vasto tessuto imprenditoriale e di professionisti. A loro il curatore fallimentare del Vicenza Calcio Nerio De Bortoli, si è rivolto lo scorso 26 gennaio per il lancio dell'inziativa sulla personalizzazione delle poltroncine del Menti. Un abbonamento al costo minimo di 3000 euro più Iva per una serie di tre seggiolini, il tutto completamente detraibile.

L'iniziativa, assieme all'altra "Cuore Biancorosso" è stata studiata per la raccolta di quel milione di euro necessario per far continuare l'esercizio provvisorio della squadra. È passato quasi un mese e l'appello non ha funzionato. O meglio, ha funzionato solo a metà perché a rispondere in maniera straordinaria sono stati solo i tifosi che con i loro versamenti sono arrivati a quota 70mila.

Un'enormità a livello di risposta se si considera che ad oggi le adesioni per i seggiolini sono state solo di 30 aziende - tra le quali il gruppo OTB di Renzo Rosso - due studi professionali e sette famiglie per un totale di 100 mila euro. Ma dove sono finiti gli imprenditori?

"Non dovete chiederlo a me, io sono il curatore - sottolinea De Bortoli - io sono arrivato qui a chiedere la disponibilità. Ma basta fare due conti per capire che l'obbiettivo è ancora lontano: come lo raccogliamo questo milione di euro?"

Il curatore non si sbilancia ma rinnova l'appello per le iniziative. E infine fa un affondo sulla proposta della pornostar Amandha Fox di donare il 10% delle vendite del suo calendario al Vicenza Calcio.