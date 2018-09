Serie B: la decisione sui ripescaggi, poi il calendario di C

Serie B 2018/19 a 19, 22 o addirittura 24 squadre? E' oggi il giorno della decisione definitiva del Coni, dopo giorni di divergenze e un weekend di riflessioni.

La situazione è particolarmente caotica: ad il posto assicurato in caso di ripescaggi sarebbe il Siena che sarebbe al terzo posto della graduatoria nel caso in cui il Coni confermasse la presenza di Novara e Catania nella classifica o addirittura al primo nel caso in cui Ternana e Pro Vercelli vincessero il ricorso.

Spettatori interessati la Virtus Entella e l'Avellino.

Anche le 60 squadre di Serie C sono in fibrillazione per l'agognata estrazione del calendario che Gravina ha assicurato avvenire subito dopo la decisione sulla serie cadetta, in modo da fare partire il campionato questo weekend.

In tal caso, domani (mercoledì) si potrà assistere in diretta alla cerimonia su Sport Italia e su Eleven Sport.

Aggiornamenti nelle prossime ore