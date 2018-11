Serie C, tredicesima giornata: risultati e classifiche

Si inizia sabato con il girone C: la Cavese alla prova di esame con la capolista Rende. Sfida molto importante per il Lane che domenica ospita il Sudtirol al Menti. Unico posticipo del girone B è il big match di lunedì tra Pordenone e Ternana. Sempre domenica tutto il girone A in campo con la sfida clou tra Piacenza e Arezzo