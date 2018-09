Serie C: rinviate le partite di 5 squadre "ripescabili"

Riaperta la strada del ripescaggio in cadetteria per cinque squadre della serie C, le cui partite previste in calendario sono state rimandate.

La Lega Pro ha comunicato che sabato la Ternana Calcio ha notificato il decreto con il quale il giudice del Tar ”in considerazione del danno rappresentato (connesso all’avvio del campionato di Lega Pro a cui è attualmente iscritta la società ricorrente, per il 19 settembre 2019)” ha accolto l’istanza del club “ai fini del riesame in tempo utile da parte del Collegio di garanzia dello Sport dei motivi di ricorso ai fini del possibile ripescaggio della predetta società Ternana Calcio”. Nella stessa giornata anche la Pro Vercelli ha notificato il decreto con lo stesso ricorso.

Per questo la Lega Pro ha ha disposto il rinvio delle partite del Campionato di Lega Pro relative alle società Ternana Calcio e Pro Vercelli. Analogo provvedimento di rinvio è stato adottato relativamente alle partite del campionato in cui sono impegnate le società Calcio Catania, Novara Calcio e Robur Siena.

"Tanto perchè dette società hanno avanzato apposita istanza di rinvio richiamando da un lato quanto stabilito dal Tar Lazio con i decreti monocratici innanzi indicati, e dall’altro comunicando che nelle prossime ore avvieranno innanzi allo stesso Tar Lazio ricorso analogo a quello proposto dalle Società Ternana Calcio e Pro Vercelli di cui alle decisioni de quibus - si legge nella nota - Il rinvio delle partite del campionato di Lega Pro relativo alle squadre Ternana, Pro Vercelli, Catania, Siena, Novara è da intendersi sino alla decisione che verrà adottata dal Collegio di Garanzia del Coni di cui ai decreti monocratici 5411/2018 e 5412/2018".