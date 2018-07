Serie C: il Santarcangelo fa ricorso per la riammissione

C'è anche il Santarcangelo, retrocesso in Serie D, per mano del defunto Vicenza Calcio ai Play Out, tra le candidate alla riammissione in Serie C.

I romagnoli hanno depositato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni, impugnando il comunicato della Lega Pro, datato 27 luglio, dove i biancorossi figuravano al 17° posto della classifica definitiva. Il vulnus è che la FIGC aveva revocato l'affiliazione della società di via Schio una settimana prima.

Il 7 agosto a Roma sarà presentato il calendario della Serie C, su quello della Serie B per ora c’è silenzio totale e tombale: la situazione sotto il cielo del cacio è decisamente incerta.