Vicenza Calcio, Modena: mistero anche sulla seconda di campionato

Lo stadio Braglia di Modena inutilizzabile per lavori sul manto erboso pone un quesito su dove si giocherà il match con il Vicenza previso per il 3 settembre. E la seconda di campionato non ha ancora un campo alternativo per la disputa della gara.

Serie C nell'occhio del ciclone quindi, tra l'annunciato sciopero dei calciatori e i problemi degli emiliani legati anche ai problemi tra il club e l'amministrazione comunale modenese, per questioni di morosità. Ad oggi nessuna notizia sulla questione. Come dire: "biancorossi, benvenuti in serie C"

(Foto di Enrico Siboni - Opera propria, GFDL)