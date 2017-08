Serie C, la compilazione del calendario 2017/18

Il Vicenza saprà quale sarà il suo percorso nella prossima stagione il 10 agosto, quando la Lega Pro ufficializzarà il calendario della Serie C.



Venerdì, invece, verrà decisa la formazione dei gironi, dei quali uno o più potrebbe essere a 19 squadre anziché 20, come lo scorso anno. Le squadre a maggiore rischio ammissione sono Rieti e Lumezzane, ma anche i tifosi Triestina e Rende non dormono sonni tranquilli.