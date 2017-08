Serie C: il calendario 2017/18 e la decisione sullo sciopero: aggiornamenti

C'è attesa per conoscere il futuro, anche prossimo, della Serie C. La prima giornata, che vede il Vicenza impegnato al Menti contro il Gubbio, è in dubbio per lo sciopero minacciato dall'Associazione calciatori, mentre manca ancora il canlendario dalla quarta giornata in poi, visti i ritardi dovuti ai ricorsi per i ripescaggi.



Non solo: per quanto rigurda i biancorossi c'è anche l'incognita Modena, il cui stadio sarà inagibile fino a fine ottobre. Non è ancora noto se la società di Caliendo ("a riposo per i prossimi tre mesi") chiederà di giocare al Menti o se affitterà l'impianto di Forlì.



Sulla prima giornata ed il calendario completo, invece, si avranno le risposte nel pomeriggio, dopo l'assemblea della Lega Pro.