Serie C, il Bassano Virtus apre la campagna abbonamenti

Insieme si vince…#forzabassano! Questo lo slogan della campagna abbonamenti del Bassano Virtus 55 S.T., uno slogan partito qualche anno fa da un socio del club e ben presto diventato un messaggio identificativo.



"Tutte le componenti di un club: soci, sponsor, dirigenza, staff, giocatori e collaboratori, se unite possono fare grandi cose. Ora però tocca a voi, componente fondamentale per chiudere il nostro cerchio.

Negli ultimi anni abbiamo combattuto e siamo cresciuti insieme, noi dentro e fuori dal campo e voi sugli spalti. Insieme si vince dicevamo e noi vi aspettiamo per continuare a costruire il nostro futuro insieme - riferisce una nota della società - Tante le promozioni pensate voi: promozioni per la famiglia e per i vecchi abbonati che porteranno un nuovo abbonato. Inoltre gli abbonati potranno assistere alle gare di Coppa Italia Serie C disputate al Mercante acquistando il biglietto ad un solo euro".



La campagna abbonamenti del Bassano Virtus 55 Soccer Team aprirà ufficialmente i battenti lunedì 7 agosto alle ore 10.30.



Per la stagione sportiva 2017/2018 il club ha voluto ribadire l'importanza dei giovani tifosi giallorossi, confermando la riduzione dell'abbonamento under, dai 6 fino ai 20 anni (non compiuti). Come nella precedente stagione sarà possibile sottoscrivere il pacchetto "Famiglia", ovvero i nuclei familiari (marito più moglie, padre/madre più figlio, padre più madre più uno o più figli con figli sopra i 20 anni) potranno usufruire di uno sconto di 10 euro a tessera sull'abbonamento in ogni settore dello stadio, purchè questi vengano sottoscritti nel medesimo settore. Inoltre tutti i ragazzi dai 20 ai 25 anni, gli over 65 e le donne potranno usufruire di un prezzo ridotto dell'abbonamento. Ulteriore novità la promozione porta un nuovo abbonato: 20% di sconto sulla tessera di un abbonamento intero di un abbonato alla ss 2016/2017 che sottoscrive anche un abbonamento per una persona non abbonata alla ss 2016/2017. Il nuovo abbonato usufruirà del 10% sconto sul proprio abbonamento, in caso di abbonamento intero, anche se questo è stato presentato da un abbonato con abbonamento ridotto, il quale però non percepirà lo sconto. Infine ulteriore promozione, gli abbonati potranno acquistare i biglietti per la Coppa Italia Serie C ad un solo euro, per le partite che verranno disputate allo stadio Mercante.



La campagna abbonamenti sarà attiva dalle ore 10.30 di lunedì 7 agosto e sino alle ore 19,00 del venerdì antecedente la seconda partita interna di campionato. Da lunedì 7 agosto a venerdì 11 agosto la vendita sarà in prelazione per gli abbonati della ss 2016/2017, da sabato 12 agosto la vendita sarà libera. Sarà possibile sottoscrivere l'abbonamento presso la sede del Bassano Virtus dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 fino alle 18.30 oppure presso i seguenti punti vendita:



- Edicola Gioia, Viale Venezia, 4 - Cassola

- Edicola XXV Aprile, Villaggio Europa, 45 - Bassano del Grappa

- My Sport, Via Bellavitis, 35 - Bassano del Grappa



Si ricorda inoltre che per sottoscrivere un abbonamento è necessario essere in possesso di Supporter Card (Tessera del Tifoso) in corso di validità. Questa può essere sottoscritta o rinnovata presso la sede del club al prezzo di 8 euro ed ha validità quinquennale. Per chi richiederà la tessera al di fuori della campagna abbonamenti, il prezzo d'acquisto sarà di 25 euro.

Questi i prezzi degli abbonamenti: