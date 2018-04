Serie C Girone C, trentacinquesima giornata: risultati e classifica

Scontri per la promozione diretta tutti aperti. Il Lecce ospita al "Via del Mare" il Fondi che è in penultima posizione mentre il Catania sono in trasferta sul campo dell'Akragas candidato alla retrocessione. Bisceglie contro Reggina è invece una partita fondamentale per allontanarsi dai playout