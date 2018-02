Serie C Girone B venticinquesima giornata: risultati e classifica

Vicenza e Mestre ai box nel girone giocato tutto di sabato. La Samb, prima inseguitrice del Padova in trasferta al Santarcangelo, è impegnata in un big match in casa contro la Reggiana. Molti gli incroci play off. Ravenna-Fano cruciale per la salvezza