Serie C Girone B, trentasettesima giornata: risultati e classifica

Dopo la promozione del Padova, la Reggiana che lo ospita ha il pensiero ai play off, ma ci pensa anche la Sambenedettese che gioca in casa con l'Albinoleffe. I biancorossi hanno in casa il Bassano nella disperata ricerca dei 3 punti