Serie C Girone B, trentacinquesima giornata: risultati e classifica

Esame per la capolista Padova pronta allo sprint per la promozione, ma deve fare i conti con l'Albinoleffe ancora in corsa playoff. I Biancorossi al Menti affrontano il Pordenone e sono impegnati ad evitare lo spareggio playout