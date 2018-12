Serie C, girone B: Ternana - Rimini

Secondo dei tre impegni casalinghi consecutivi per la Ternana. I rossoverdi stanno attraversando una mini crisi di risultati in virtù dei due punti conquistati nelle ultime quattro gare. Occasione riscatto contro il Rimini di Leonardo Acori, formazione che non trova la via della porta da tre partite fuori dalle mura amiche

QUI TERNANA

Il ritorno di Modibo Diakite, al centro della difesa, dovrebbe essere una delle due novità nel reparto citato. A centrocampo Altobelli potrebbe essere preferito a Salzano con contestuale spostamento di Defendi nella posizione di intermedio sinistro. Duello Frediani-Bifulco in attacco; Furlan e Marilungo viaggiano verso la riconferma. Squalificato Lopez spazio a Giraudo, a meno di sorprese last minute

QUI RIMINI Sono out Guiebre ed Ariola nei romagnoli che dovrebbero adottare un sistema di gioco 4-2-3-1. Recuperato Danso ma non ancora in condizioni fisiche ottimali così come Arlotti ed Arimi. Sul binario destro mister Acori potrebbe lasciar spazio a Bandini con Brighi, Ferrani e Petti a completare il reparto.

Le probabili formazioni di Ternana-Rimini

TERNANA (4-3-3) Iannarilli, Fazio, Diakite, Hristov, Giraudo, Altobelli, Callegari, Defendi, Bifulco, Marilungo, Furlan

RIMINI (4-2-3-1) Scotti, Bandini, Brighi, Ferrani, Petti, Montanari A, Badije, Simoncelli, Candido, Cicarevic, Volpe

