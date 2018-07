Serie C, Girone B: "Niente Milan B"

Sembrerebbe esserci stato un dietrofront da parte del Milan a proposito dell'iscrizione della Squadra B al campionato di Serie C 2018/19. Il Milan B avrebbero dovuto giocare a Varese, nel Girone B, quello dove giocherà il nuovo L.R. Vicenza.

La notizia è arrivata nel pomeriggio di giovedì, a poco più di 24 ore dal termine delle iscrizioni, a firma del giornalista Michele Criscitello, su Twitter.

Che la nuova dirigenza, con il vicentino Scaroni in testa, non fosse allineata alla scelta della gestione precedente era emerso dall'incertezza che stava regnando a Milanello, con i rossoneri B sul campo ma l'allenatore Marco Simone chiuso in albergo.