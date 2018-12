Serie C, diciottesima giornata: risultati e classifiche

GIRONE A

Domenica 14.30

ALESSANDRIA vs PONTEDERA

CUNEO vs CARRARESE

GOZZANO vs AREZZO

OLBIA vs PIACENZA

PISA vs PRO PATRIA

PISTOIESE vs ARZACHENA

PRO PIACENZA vs PRO VERCELLI

Domenica 16.30

ROBUR SIENA vs NOVARA

Domenica 18.30

LUCCHESE vs ALBISSOLA

VIRTUS ENTELLA vs JUVENTUS U23

GIRONE B

Sabato 14.30

ALBINOLEFFE vs VIRTUSVECOMP VERONA

GUBBIO vs SAMBENEDETTESE

SUDTIROL vs IMOLESE

TERAMO vs TRIESTINA

Sabato 16.30

A.J. FANO vs L.R. VICENZA

FERMANA vs MONZA

GIANA ERMINIO vs PORDENONE

Sabato 18.30



FERALPISALÒ vs RENATE

RAVENNA vs TERNANA

Sabato ore 20.30

RIMINI vs VIS PESARO

GIRONE C

Domenica ore 14.30

CATANIA vs CAVESE

PAGANESE vs TRAPANI

RENDE vs VITERBESE CASTRENSE

Domenica 16.30

CATANZARO vs SIRACUSA

JUVE STABIA vs MATERA

MONOPOLI vs RIETI

POTENZA vs CASERTANA

Domenica 20.30

BISCEGLIE vs VIRTUS FRANCAVILLA

REGGINA vs VIBONESE



Riposa: SICULA LEONZIO

