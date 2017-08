Serie C, braccio di ferro Aic-Lega Pro: "Molti 0-3 a tavolino"

Il Vicenza Calcio ha ovviamente già diffuso i prezzi dei biglietti su Vicenza-Gubbio ma sul regolare svolgimento del match di esordio contro il Gubbio pesa lo sciopero annunciato dall'Aic.

L’Associazione Italiana Calciatori ha confermato lo stato di agitazione, rinviando ogni decisione all’esito dell’assemblea delle società di Lega Pro in programma il 24 agosto, praticamente a 48 ore dalla prima giornata di campionato. In quell'occassione è anche prevista l'estrazione dei rimanenti turni di campionato. In caso di rinvio si ripartirà il 2 settembre dal turno previsto per la seconda giornata. Per il Vicenza c'è incertezza anche in questo caso, con il Modena che non avrebbe a disposizione lo stadio.

Come ricorda Lecceprima, il sindacato dei calciatori contesta la modifica, ufficializzata a luglio, della regola sugli over, cioè su coloro che sono nati prima del 1995. Nella scorsa stagione in ogni squadra ne potevamo militare 16, mentre per il prossimo anno ne sono previsti 14 (più due calciatori cosiddetti “bandiera”, purché nati nel 1993 o 1994, e uno cresciuto nel settore giovanile con la disputa di almeno quattro stagioni agonistiche consecutive). Sul punto si richiede una programmazione spalmata nei prossimi anni, partendo dal compromesso raggiunto per la scorsa stagione e ritenuto soddisfacente.

Ma c’è anche altro e riguarda la consistenza del fondo di solidarietà per la copertura degli oneri finanziari straordinari derivanti dal fallimento della compagnia che aveva garantito all’inizio della scorsa stagione le fideiussioni di Latina e Messina, non ammesse alla prossima serie C. Un altro punto sul quale l’Aic chiede di intervenire è infine quello della tempestività delle sanzioni della Commissione di controllo sulla regolarità del versamento dei contributi da parte della società.



Il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina ai microfoni di Padovasport.tv non le ha mandate a dire: