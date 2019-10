Padova e Vicenza testa a testa

Il Lane non fa spellare le mani dei suoi tifosi per il bel gioco, ma riempie comunque i loro cuori di giubilo portando a casa tre punti sostanzialmente meritati per quel che si è visto al Menti. La società di Chilese esce battuta ma non ridimensionata, dopo 96’ minuti nei quali spesso ha avuto superiorità territoriale, pagando però la mancanza di autentici bomber davanti.

GRANDI 6: praticamente inoperoso per tutta la gara, timbra il cartellino solo nei minuti finali con un paio di interventi di ordinaria amministrazione.

LIVIERO 6-: non ripete la bella prestazione fornita contro la Reggiana. Fa il suo dovere in copertura ma non si vede praticamente mai né in proiezione, né al tiro.

CAPPELLETTI 7: gara di buon livello, nella quale contribuisce a disinnescare qualsiasi tentativo dei padroni di casa verso la porta berica. Una sicurezza dovunque lo metti

PASINI 7: la responsabilità di sostituire Padella non lo spaventa, anzi gli da motivazioni. Partita convincente dall’inizio alla fine. Al 40’ prova anche a far male di testa.

BRUSCAGIN 6-: anche per lui meno gloria della settimana passata. Le fasce esterne del Lane stavolta poltriscono e non danno fastidio ai gialloazzurri.

SCOPPA 6: aveva bisogno di un’iniezione di fiducia in sé stesso dopo tante prove opache. Per lui un rientro in squadra dal primo minuto abbastanza positivo per geometrie e tempi, meno per dinamismo.

ZONTA 6: parte male con un cross orrendo al 7’, poi trova misura e pur non disputando un match di straordinaria levatura alla fine garantisce uno standard soddisfacente in un centrocampo che però arretra spesso di fronte alla pressione dell’Arzi.

CINELLI 6/7: il migliore là in mezzo, nonostante una certa sofferenza del reparto. Dopo un’indecisione all’8’ al 21’ indovina il tiro secco del vantaggio con una buona coordinazione. Peccato per l’ammonizione.

GIACOMELLI 6+: visto che il pacchetto centrale soffre la fisicità degli avversari, Jack ripiega spesso a fare legna. In questo modo rinuncia però a certe sue ripartenze che fanno grande il Vicenza. Al 20’ ha l’occasione per fare centro ma un difensore gli stoppa il tiro. Ci riprova al 26’ ma il tiro è parato.

GUERRA 6-: il mister gli dà fiducia e lui cerca di meritarsela, non sempre riuscendoci. Alla fine, però, nel taccuino qualcosa di buono resta, in particolare la spizzata di testa del 74’ che va di poco a lato.

MAROTTA 6+: anche oggi, che certo non brilla in fase realizzativa, riesce egualmente a farsi apprezzare per la tigna con cui fa reparto in solitaria. Suo il primo tiro in occasione del gol. Ci prova anche di testa al 38’. Ci si accorge del suo peso quando esce e la squadra si ritrova un attacco con la piuma.

ARMA 5/6: un ingresso che purtroppo non aggiunge niente alla partita

VANDEPUTTE 6+: qualche buona iniziativa sulla corsia di sinistra mette in apprensione Maldonado & C. Per oggi basta e avanza.

PONTISSO 6: il suo ingresso rinforza un centrocampo che stava arretrando troppo, ma la sua non è una partita memorabile, anche perché rimedia un giallo che poteva evitare.

ZARPELLON 6+: pochi minuti ma abbastanza per far capire che è tornato. In zona Cesarini sfiora il 2-0 con una rasoiata di giustezza su cui salva prima Tosi con la punta delle dita e poi un difensore sulla linea.

SARANITI n.g.: troppo poco per poter dare una valutazione

Mister DI CARLO 6,5: la squadra è giudiziosa e attenta a non commettere errori, ma a centrocampo fa meglio la squadra della Vallata. Per fortuna i suoi buttano sul piatto della bilancia la maggiore qualità individuale, soprattutto in zona avanzata. Da grande esperto di calcio sa che le promozioni si vincono con la continuità, mettendo fieno in cascina anche quando non si brilla troppo. Infatti i suoi biancorossi sono secondi ad un solo punto dalle galline. Ci sarà da divertirsi…