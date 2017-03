Serie B: Pisa penalizzato, presto anche Latina e Avellino

Penalizzazione di tre punti al Pisa comminata dal Tribunale Federale, lunedì mattina.



LA CLASSIFICA DI SERIE B



Così la sentenza: "Inibizione di mesi 5 (cinque) per il Sig. Lorenzo Giorgio Petroni così determinata: mesi 3 (tre) pena base più, in continuazione, ulteriori 2 (due) mesi; – penalizzazione di 3 (tre) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per la Società AC Pisa 1909 SSrl così determinata: 1 (uno) per le ritenute Irpef e i contributi Inps luglio e agosto 2016, 1 (uno) per le ritenute Irpef e i contributi Inps settembre e ottobre 2016, 1 (uno) per gli emolumenti dovuti per le mensilità di settembre e ottobre 2016”.



Adesso la classifica vede il Pisa terz’ultimo con 30 punti, davanti a Trapani con 29 e Ternana con 26. Per il Latina ci si attende a breve una penalizzazione di 4 punti per stipendi ed Irpef non pagati negli scorsi mesi.



Per quanto riguarda l' Avellino, i sette punti richiesti dal Tribunale per gli illeciti nelle gare contro Modena e Reggina, potrebbero avere uno sconto. Gli irpini sono quasi sicuri di poter dimostrare la propria estraneità ai fatti del match contro i calabresi.