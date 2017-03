Serie B, Latina penalizzato di un punto: la nuova classifica

Come previsto è arrivato il punto di penalizzazione al Latina per non aver pagato le ritenute Irpef e i contributi Inps dei giocatori entro la scadenza del 31 dicembre 2016.



Il Tribunale federale nazionale (sezione disciplinare) della Figc ha anche sanzionato gli amministratori e legali rappresentanti della società: tre mesi di inibizione per Pasquale Maietta e 30 giorni per Antonio Aprile. I due dirigenti erano stati deferiti a seguito di segnalazione della Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (Co.Vi.So.C.).



La penalizzazione vale per la stagione in corso.



La classifica aggiornata