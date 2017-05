Verona-Vicenza, squalificata per cori razzisti la curva scaligera

Nella settimana in cui il mondo del calcio, dopo il caso Muntari in Cagliari-Pescara, si interroga nuovamente sul razzismo allo stadio e la Figc sta per promuovere ulteriori iniziative per un tifo sano, la curva sud del Bentegodi di Verona viene punita dal giudice sportivo con un turno di chiusura per i cori discriminatori nei confronti dei giocatori di colore del Vicenza Adejo ed Ebagua

Ammenda di 2000 euro e un turno di squalifica poi per il giocatore gialloblu Mattia Valoti per "per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, provocando momenti di tensione, e per avere, inoltre, strattonato in maniera veemente uno di essi". Squalificato per un turno anche Raffaele Pucino "per avere, al termine della gara, strattonato in maniera veemente un calciatore della squadra avversaria".