Serie B, Avellino penalizzato: la nuova classifica

Arrivata la sentenza per l'Avellino a propostito del processo sportivo di primo grado sul calcioscommesse. Alla società sono stati inflitti tre punti di penalizzazione e i biancoverdi scendono a quota 41 in classifica



Prosciolti Walter Taccone, Luigi Castaldo, Mariano Arini, Raffaele Biancolino e Fabio Pisacane, tutti accusati di omessa denuncia da parte dalla Procura Federale. Diciotto mesi di squalifica per Armando Izzo, per il quale erano stati chiesti sei anni di squalifica (decaduta la doppia accusa di combine). Cinque anni per Francesco Millesi.



