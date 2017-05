Serie B, altri 5 punti di penalizzazione al Latina: la nuova classifica

Cinque punti di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione in corso: è la pesante ennesima stangata sul Latina, che si ritrova di fatto in Lega Pro.

Undici mesi di inibizione sono stati dati a Benedetto Mancini, all'epoca dei fatti amministratore unico e legale rappresentante della società, sei mesi a Daniela Wainstein, consigliere e legale rappresentante pro-tempore e quattro mesi a Angelo Ferullo, all'epoca dei fatti presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro-tempore.



Inevitabili le polemiche, mai sopite, sulla gestione del campionato cadetto, in cui gli interessi in gioco non sono pochi.



LA NUOVA CLASSIFICA