Serie B 28esima giornata: risultati e classifica, si parte con Bari-Brescia

Turno infrasettimanale per la serie cadetta. A dare il via alla giornata, Bari-Brescia, con i pugliesi in un momento di ottima forma, dopo gli innesti di mercato. Il Vicenza ospita la Virtus Entella. In testa, solo il Verona gioca tra le mura amiche