Caos serie C, rinvii e ripescaggi: ancora 4 slot da riempire

Serie Ca ancora nel tunnel dei ripescaggi con il tabellone di partenza che slitta dal 7 al 22 agosto. Nel frattempo il Tribunale Federale, respingendo il ricorso di Ternana, Robur Siena e Pro Vercelli ha fatto fare il salto nella serie cadetta a Catania e Novara mentre Robour Siena dovrebbe prendere il posto lasciato libero dall'Avellino e andare in B.

CAOS SERIE C: QUATTRO "BUCHI" DA RIEMPIRE

Serie C nel pallone, ma non in quello del campo verde. Il fischio di partenza, previsto per il 25 agosto è infatti destinato a slittare con il tabelllone che invece del 7 sarà pubblicato il 22 agosto. Le principali nubi che si addensano sulla stagione 2018-19 si chiamano infatti ripescaggi con le squadre in corsa frenetica a riempire le caselle mancanti.

A oggi sono quattro gli slot da riempiere a causa dei fallimenti societari. Sono solo tre quelli assegnati: Imolese, Cavese e Juventus B, le cui domande sono le uniche regolari. Su Como, Prato e in particolar modo Santarcangelo, in pole rispetto alle altre, non c'è ancora la certezza ma la corsa è comunque aperta.

Altro fronte è poi quello delle seconde squadre con molti club di sere A - in primis Roma, Torino e Udinese - che hanno manifestato l'interesse di creare un altro team per l'entrata in B. Infine, nell'arena dei ripescaggi potrebbe entrare anche qualche club di serie D che, a quanto sembra, ha intenzione di buttarsi in una mischia che appare sempre più caotica.