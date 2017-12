"Scoop" di Wikipedia: il Vicenza è già di Boreas

Notti insonni e imprecazioni? Il tempo dell'incertezza per i tifosi del Vicenza è finito: il "futuro" assetto della società di via Schio è già su Wikipedia.

Secondo l'enciclopedia su web (che è aperta ai contributi di tutti, va premesso),

La società biancorossa è una società per azioni controllata al 100% da Boreas Capital (attraverso Boreas Sport Managment), una holding con sede in Lussemburgo facente parte del gruppo I.G.S. (con sede a Dubai) che si occupa di investimenti nel settore sanitario (medicina riabilitativa in campo sportivo). Formalmente il passaggio di consegne tra la precedente proprietà e l'attuale deve ancora avvenire ma la carica di Presidente (vacante dalla scorsa primavera) è già stata ricoperta da Francesco Pioppi (amministratore di Boreas Sport Managment).