Play out Santarcangelo-Vicenza: al via la prevendita

Dopo la riunione dell'osservatorio sulla sicurezza, è iniziata la prevendita dei preziosi 948 biglietti messi a disposizione della tifosera biancorossa per la gara di ritorno dei play out, in programma allo stadio Mazzola di Santacangelo, sabato alle 18.

I tagliandi costano 10 euro più diritto di prevendta e sono acquistabili su questo sito.