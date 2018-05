Santarcangelo-Vicenza: le parole di mister Zanini

"Mi dispiace per gli avversari, ma abbiamo veramente fatto una piccola impresa al termine di una stagione disastrosa.

Abbiamo passato brutti periodi, vivevamo cn questo spettro della Serie D ma in queste ultime due settimane, a differenza di prima, sono riuscito a fare solo l'allenatore e non altro. Ora mi godo la vittoria, niente polemiche: grazie ai miei collaboratori, in particolare a Gino.

De Giorgio non ce l'ha fatta per problemi di salute, siamo arrivati corti ma è andata bene... grazie a tutti"