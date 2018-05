Santarcangelo-Vicenza: le pagelle di Alberto Belloni

VALENTINI 6: poco impegnato nel primo tempo. Subisce il tiro a rientrare di Capellini, per fortuna giudicato in off side. Sul finire del tempo rinuncia ad una paio di uscite, creando qualche grattacapo ai suoi. Meno problemi successivamente. Niente da fare sul gol subìto.

BIANCHI 6: è sul suo versante che il Santarcangelo produce le cose migliori. Capellini è un avversario ostico e il “rosso” va spesso in difficoltà, beccandosi anche un giallo. Quando il capellone gialloblù si spegne, anche per lui la vita diventa più facile.

MALOMO 6-: prova un paio di volte a sfruttare la statura in avanti sui calci da fermo, ma al 18’ si fa anticipare nella sua area da Piccioni, la cui zuccata per buona sorte è centrale. Nel secondo tempo domina di testa, tuttavia il gol del pareggio pesa soprattutto sulle sue spalle.

CRESCENZI 6,5: una prima parte di gara senza acuti né sbavature, che prosegue anche nella seconda parte della gara, in cui tenta anche la sortita della vita, purtroppo stoppata sulla trequarti.

GIRAUDO 6+: nel primo tempo bada più a tamponare che a provare incursioni sulla corsia di sinistra. Nei secondi 45’ la spinta dei romagnoli cala progressivamente e il giovane torinista timbra facilmente in cartellino.

ROMIZI 6-: un lavoro oscuro di tamponamento, cui non fanno seguito giocate interessanti in fase di ripartenza. Nella ripresa il tema è lo stesso, fino a quando i crampi non lo mettono out.

ALIMI 6-: anche per lui molta interdizione ma poche idee illuminanti. Col passare del tempo la gara diventa solo muscolare ed è un copione che lui sa recitare con disinvoltura.

TASSI 5: i primi 45’ minuti sono abbastanza anonimi. A lui si chiede qualche spruzzata di fosforo, che però non arriva. La sua gara prosegue nella mediocrità finché il mister non gli preferisce Salifu, per far più peso al filtro di centrocampo.

DE GIORGIO s.v.: non è in giornata e qualcosa non va. Infatti esce al 28’ a favore di Giorno.

GIACOMELLI 7: nel bene e nel male è sempre lui a fare la differenza. Ci prova con alterne fortune per tutta la partita, dando sempre fastidio agli avversari. Non sembra il suo giorno, ma all’82’, come gli era già capitato in altre occasioni, crede nel retropassaggio sciagurato dei padroni di casa e segna un gol che vale una stagione.

FERRARI 5: non ne becca mezza per tutta la partita e inoltre riesce a sbagliare il rigore dello 0-2, costringendo i tifosi a soffrire fino in fondo.

GIORNO 6: tanta energia e dinamismo ma il calcio è altra cosa. Suo però il tiro da cui sortisce il penalty biancorosso.

MILESI s.v. A

Mister ZANINI