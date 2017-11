Santarcangelo-Vicenza: le pagelle di Alberto Belloni

Le pagelle al termine di Santarcangelo-Vicenza

VALENTINI 5,5: l'impressione è che sui due palloni che finiscono nel sacco (colpevole la difesa) lui qualcosina in più potesse farla. Poi resta disoccupato per il resto della gara, ma la frittata è fatta.

BIANCHI 5: conferma il suo precario stato di forma con una prova lacunosa, nella quale non riesce mai ad approfittare degli spazi che si aprono e anche in copertura non è impeccabile.

MILESI 5: entrambi i gol arrivano centralmente e questo la dice lunga. In generale, tuttavia, la sua prestazione non è impeccabile. Da ricordare al 43' quando si perde inopinatamente Bussaglia e il suo tiro inguardabile al 52'.

MAGRI 5: purtroppo non bissa l'ottima prestazione precedente. Quando Obeng si infila in area al 12' è lui che manca in lucidità per stoppare la triangolazione. Salva poi su Puccioni al al 21' ma non convince mai appieno: un tentativo pessimo al tiro al 61' e un intervento di testa ciccato in area biancorossa al 71'

DI MOLFETTA 4,5: impalpabile e inconsistente sulla fascia. Cerca di dare una mano indietro, senza combinare granchè e perdendo lucidità nelle ripartenze che non lo vedono mai protagonista, nemmeno nella ripresa quando il Lane ha in mano il pallino del gioco

SALIFU 4: assolutamente inutile nella zona nevralgica del campo, dove schiuma come un toro infuriato. In occasione dell'1-0 l'impressione è che potesse andare su Obeng prima dell'1/2. Molti errori di passaggio e di tiro.

ALIMI 4,5: un primo tempo di bassissimo livello. Cresce un po' nella ripresa, quando al Santarcangelo si accende la spia rossa della benzina, senza però mai incantare troppo. In certi frangenti il compitino non basta, serve accendere la luce e lui non lo fa mai.

GIRAUDO 6,5: è quasi l'unico che si salva nella Waterloo biancorossa. Sulla corsia di sinistra non si risparmia, cercando la vericalizzazione ogni volta che può. Mette al centro alcuni buoni palloni ed è protagonista di qualche interessante incursione, purtroppo senza esito.

FERRARI 5: la solita partita di smistamento. Ma è una prima punta, non un fattorino. Gli toccherebbe di far vedere i sorci verdi a Bastianoni ed invece gli fa il solletico, sbagliando anche le due o tre occasioni (37', 79' e 94') che gli capitano a tiro. COMI 4,5: stavolta san Bomber non salva il Lane. Tocca pochi palloni e nessuno di questi ha l'aria di un pericolo per il Santarcangelo. Si fa ammonire per simulazione. Colpevole soprattutto al 58' quando non comprende un bel passaggio filtrante di ferrari.

GIACOMELLI 6: entra e cambia il volto della partita con due bei tiri, qualche traversone ficcante e molto movimento negli spazi. Peccato che poi, complice il terreno pesante vada sparendo e perdendo il lume della ragione.

LANINI 6: il voto è meritato non solo per la sapiente punizione che dimezza il vantaggio ma anche per l'impatto con la gara. Ci prova all'81' con un tiro centrale e con un ottimo cross al 86'. Ultimo tentativo all'89' ma ancora infruttuoso.



Mister COLOMBO