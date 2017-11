Santarcangelo-Vicenza: il post partita di mister Colombo

"Non è possibile andare sotto di due gol in 20 minuti. Sono veramente arrabbiato. Con il blasone non si vincono le partite, e dobbiamo capirlo. Siamo stati timorosi, superficiali e non c'è nessun avversario che possiamo prendere sotto gamba. Abbiamo agevolato gli avversari.

Quando si affrontano le partite in salita diventa difficile, molto difficile. Sono deluso. Nella seconda parte di gara c'è stato un bel Vicenza ma non basta... Non possiamo venir fuori quando siamo sotto di due gol. Ci facciamo male da soli. Dobbiamo capire quanto sia difficile andare in trasferta e cambiare atteggiamento.

L'allenatore è sempre in discussione: finché mi sarà data l'opportunità farò il mio lavoro dando il meglio"