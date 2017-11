Santarcangelo-Vicenza: diretta, risultato, formazioni, interviste, pagelle, highlights

Il pre partita

E' il centrocampo a dare i maggiori grattacapi a mister Colmbo in vista del posticipo, lunedì alle 20.30, in programma al Valentino Mazzola di Santarcangelo di Romagna.



Se davanti ci sarà l'artiglieria pesante Comi-Ferrari e dietro sono confermati Bianchi, Milesi e Magri, con Romizi non al top della condizione, il tecnico potrebbe schierare Tassi al centro, supportato da Salifu e Giraudo, con De Giorgio e Di Molfetta esterni. Assente anche Beruatto per l'impegno con la Nazionale.

Le probabii formazioni:

Vicenza (3-5-2) Valentini; Magri, Milesi, Bianchi; Giraudo, De Giorgio, Tassi, Salifu, Di Molfetta; Ferrari, Comi. All.: Colombo.

A disposizione: Fortunato, Costa, Crescenzi, Viola, Turi, Romizi, Bangu, Ferchichi, Alimi, Giusti, Giacomelli

Santarcangelo (5-3-2) Bastianoni; Broli, Sirignano, Briganti, Bondioli, Toninelli; Dalla Bona, Obeng, Moroni; Bussaglia, Piccioni. All. Angelini

A disposizione: Moscatelli, Addario, Chiacchio, Dhamo, Soumahin, Bruschi, Palmieri

L'analisi di Alberto Belloni

Il pre partita di mister Colombo

L'arbitro

La 14a giornata del girone B