Sambenedettese-LR Vicenza: il prepartita di mister Di Carlo

Difficile stilare la probabile formazione del Lane a Sambenedetto del Tronto. Difficile perché se da un lato Mimmo Di Carlo può sulla carta contare su tutti gli effettivi, dall’altro l’allenatore biancorosso si porta dietro molti dubbi relativi a giocatori non in perfetta forma e comunque affaticati.

“La squadra sta molto bene dal punto di vista mentale dopo le due vittorie consecutive e si sta meritando il posto in classifica” – ha detto il mister in conferenza stampa.

“Domani dovrò tuttavia fare molte valutazioni circa i singoli: Bruscagin e Liviero stanno bene, ma ho pronto anche Berlocco. Cappelletti è dei nostri ma non è al 100%. Rientra di sicuro Padella in difesa, mentre è possibile che io dia una pausa a qualcuno, come Marotta e soprattutto Giacomelli, che hanno giocato tre gare di fila. Anche Zonta ha speso molto e probabilmente lo farò partire dalla panchina, mentre è recuperato in pieno Pontisso. In settimana ho visto molto bene Zarpellon, il che mi consente di avere un’opzione in più al Riviera delle Palme. I nostri avversari avranno il dente avvelenato dopo due sconfitte consecutive. Avendo visto i filmati di questi incontri, posso dire che si è trattato di due stop immeritati. Il pubblico è tradizionalmente caldo, per cui ho raccomandato ai miei un atteggiamento propositivo e uno spirito di lotta.”

Ritroverà vecchie conoscenze…

“Certo. In panchina siede Paolo Montero, che ho avuto più volte come avversario in campo. Come sapete è un tipo tosto e la squadra gli assomiglia. Conosco bene anche il DS Pietro Fusco, che ho avuto con me a La Spezia. Sarà un piacere incontrarli e salutarli"

Che partita si attende?

“Una battaglia. In questo campionato non si può dare niente per scontato e bisogna guadagnarsi ogni risultato con la prestazione sul campo. Non dimentichiamoci che noi siamo un gruppo nuovo che ha ancora margini di miglioramento, soprattutto in termini di velocità di gioco e di possesso palla. Ma noi dobbiamo continuare a meritare gli applausi che i nostri tifosi ci hanno regalato sin qui.”

Come dicevamo, difficile capire chi giocherà domani, ma ci proviamo ugualmente, a costo di essere smentiti osservando gli uomini che escono dal tunnel degli spogliatoi. Ecco dunque il nostro 11 ipotetico: Grandi, Berlocco, Bizzotto, Padella, Bruscagin, Pontisso, Rigoni, Cinelli, Vandeputte, Guerra, Marotta. Ci avremo azzeccato?