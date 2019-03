Sambenedettese - LR Vicenza: il post partita di Colella

Così mister Colella in sala stampa:

“Siamo contenti per la vittoria e per come e’ arrivata, l’espulsione sicuramente ha pesato, ma ora mi interessa metabolizzare subito e pensare a mercoledì, abbiamo già perso troppo tempo. Domani ci mettiamo a lavorare per mercoledì. C’è una partita ogni tre giorni e tutte sono importante, mettiamo via questa e cominciamo a pensare al Monza. Io le risposte le ho sempre durante la settimana. Ora la cosa importante è tenere alta la guardia. Noi qualcosa possiamo sempre concedere. Zarpellon lo conosco e spero non sia niente di grave e si rimetta in sesto. Noi non possiamo più fare conti ma giocare ogni partita al 100%, saliamo in corriera e pensiamo al Monza”