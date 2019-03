Samb-Vicenza: l'amarcord di Alberto Belloni

Chissà se qualcuno dei miei lettori (ma deve avere più di 50 anni) se la ricorda la trasferta di San Benedetto del Tronto del 16 novembre 1975?

Fu la prima volta tra le due squadre sul terreno marchigiano e non finì bene, con i padroni di casa vittoriosi per 2-0.

Nel Lane, oltre all’indimenticabile Diba, giocavano tre amici con cui sono tuttora in contatto e cioè Ernesto Galli, Valeriano Prestanti e Stefano D’Aversa. Nei padroni di casa nomi noti come Agretti e Battisodo, ma soprattutto Francesco Chimenti, autore della doppietta, uno di quelli che al Vicenza segnava spesso e volentieri.

Una stirpe di calciatori, visto che sia il fratello Vito (famoso per i suoi tocchi “a bicicletta”) che il figlio Antonio (detto “Zucchina”) sono stati professionisti di un certo livello.

La società rossoblù ha passato recentemente fasi alterne: qualche anno fa si è distinta per aver investito molto sul salto di categoria, ma nell’ultimo biennio è entrata in una fase di crisi profonda di organizzazione e di risultati. Nella stagione in corso è ferma a 38 punti (uno in più dei biancorossi), con un turno da recuperare e viene da due ottimi risultati: la vittoria interna con la Ternana e il pareggio in quel di Pordenone. Inoltre è imbattuta da quattro turni.

Ha in organico atleti di livello, come Calderini, Stanco e Russotto (tra gli ex Francesco Signori), un allenatore esperto come Roselli e un presidente vulcanico come Franco Fedeli. Lo stadio è il Riviera delle Palme, costruito dopo l’incendio scoppiato sugli spalti del Ballarin che nel 1981 costò la vita a due tifose.

La partita di domenica ha anche una piega particolare per via degli incidenti dell’anno scorso al Menti che portarono in coma il tifoso ospite Luca Fanesi, adottato poi durante la degenza in ospedale dai supporters biancorossi.