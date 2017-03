Baggio manda gli auguri a Mazzone: "Sei un vero fuoriclasse"

I tifosi vicentini si ricordano ancora di quell’estate del 2000 quanto Roberto Baggio andò via dell’Inter, traghettata da lui in coppa Uefa. In molti speravano un ritorno del mitico numero 10 al Vicenza, ma alla fine la spuntò il Brescia. Quel sogno, in un momento in cui i biancorossi avevano appena conquistato la massima serie e viaggiavano a gonfie vele con Eddy Reja, fu infranto dalle rondinelle.

Roberto, dopo aver ricevuto una chiamata da Mazzone, firmò con il Brescia un contratto biennale da 4,5 miliardi di lire netti a stagione. Tante lacrime per i biancorossi, ma un’avventura entusiasmante per il Brescia che lo fece arrivare al settimo posto nella stagione 2000/01. Ma quella magica stagione fu anche l’inizio dell’idillio tra il divin codino e il mister. Oggi, dopo 15 anni, quel legame è ancora forte. E per gli ottant'anni di Mazzone Roberto ha voluto rendergli omaggio con una lettera pubblicata sabato sul Corriere della Sera:

“Caro mister, domani raggiungi un traguardo importante e volevo dirti quale enorme privilegio sia stato vivere insieme a te, a Brescia, tre anni della mia carriera. Ti sarò sempre grato e riconoscente, rimpiango solo di averti incontrato troppo tardi. Il legame tra di noi, però, è stato subito speciale. Ho apprezzato il Mazzone professionista e ho amato l’uomo Carlo; sei dotato di una sensibilità senza pari, da fuoriclasse. Vedo con piacere che l’Italia intera ti sta celebrando, ti meriti questo affetto perché sei un mito vero e autentico. Io ti lascio ai festeggiamenti in famiglia, so che stai bene e verrò presto a trovarti e abbracciarti. Tanti auguri Carletto, sei grande".