Rimini Vicenza, il pre partita di Di Carlo: “Tensione, concentrazione e rispetto per gli avversari”

«Ogni partita bisogna prenderla con la giusta tensione e concentrazione e dobbiamo sempre rispettare gli avversari, anche se il Rimini oggi è ultimo in classifica, ricordiamo che due settimane fa ha vinto contro la Feralpisalò. Io guardo soprattutto a noi stessi per recuperare le energie e la forza e la determinazione per andare a Rimini e provare a vincere come abbiamo fatto nell’ultimo periodo. Oggi posso dire che il pareggio di Fermo ci ha permesso di arrivare a due vittorie di fila. E’ la terza gara in una settimana e per questo dobbiamo arrivarci bene a livello mentale e fisico. Il Vicenza non è un giocattolo perfetto ma abbiamo giocatori che hanno cuore e che mettono sempre in campo tutto e questo per noi è determinante per vincere anche le partite solitamente non si riesce a sbloccare. Vincere nel girone di ritorno è più difficile quindi serve lavoro e mentalità. Bisogna dare sempre il 100% non l’80%, quando si dà l’80 non si vincono le partite»

La squadra? «Qualcuno non ha recuperato completamente e farò qualche cambio, il 90% però sta bene. Rigoni ogni giorno migliora e potrebbe partire dall’inizio. Zarpellon? Ha qualità ed accelerazioni non comuni, tatticamente dev’essere più ordinato ma è cresciuto molto».

Colella? «Lo scorso anno tifavo per il Vicenza da lontano e quindi facevo il tifo anche per lui in quanto allenatore biancorosso»