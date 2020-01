Rimini-Vicenza: 0-3

SECONDO TEMPO

Cambi al Vicenza: Zonta per Vandeputte, Scoppa per Rigon

15' Contrasto con De Vito del Rimini, Marotta a terra in area. L’arbitro lo invita a rialzarsi

10′ Pontisso cerca la conclusione. La difesa rinvia: pallone fuori di poco.

8′ Primo tiro in porta del Rimini. Nessun problema per Grandi

Inizio ripresa, nessun cambio per il Vicenza, tre per il Rimini

PRIMO TEMPO+++FINE PRIMO TEMPO+++

Al 42’ 3’ VICENZA ANCORA IN VANTAGGIO: GOL DI GUERRA

Bruscagin entra in area e mette al centro un pallone che diventa un assist per Guerra, che sul secondo palo completa la sua doppietta.

Al 32’ GOAL DEL VICENZA: BARLOCCO A RETE CON UN TIRO AL LIMITE DELL'AREA. MELI NON PRENDE: VICENZA RADDOPPIA

28′ punizione da destra di Vandeputte per Padella, sulla traiettoria c’è un giocatore romangnolo. Corner per il Vicenza. Arriva Pontisso che tira in corsa. Palla a fondo campo

26′ Bruscagin entra in area da destra e calcia in diagonale, tiro largo

16' GOL DEL VICENZA. GUERRA VA A RETE CON TOCCO DI ESTERNO DESTRO SU PALLA RICEVUTA DA PUNIZIONE BATTUTA DA PONTISSO

7′ tiro di Pontisso in diagonale, Guerra va a rete. Gol annullato per fuorigioco

4′ Rimini in attacco, il sinistro di Santovito finisce a fondo campo.

Partita iniziata

LE FORMAZIONI

RIMINI: 1 Meli, 6 Ambrosini, 7 Letizia, 8 Remedi, 9 Mendicino, 13 Santovito, 14 Cigliano, 27 Paramatti, 30 Montanari, 31 Messina, 32 De Vito. A disp.: 12 Santopadre, 28 Sala, 2 Finizio, 3 Picascia, 11 Mancini, 16 Angelini, 17 Arlotti, 19 Ventola, 21 Palma, 23 Silvestro, 33 Lionetti. All. Colella.

L.R. VICENZA: 22 Grandi, 15 Bruscagin, 16 Padella, 17 Guerra, 18 Marotta, 19 Tronco, 23 Cappelletti, 24 Barlocco, 27 Pontisso, 30 Rigoni, 31 Vendeputte. A disp.: 1 Albertazzi, 2 Bianchi, 4 Scoppa, 5 Bizzotto, 6 Zonta, 9 Arma, 11 Liviero, 13 Pasini, 14 Zarpellon, 21 Bonetto, 29 Saraniti. All. Di Carlo.

ARBITRO: Mario Vigile di Cosenza.

ASSISTENTI: Emanuele Daisuke Yoshikawa e Giorgio Rinaldi, entrambi di Roma 1.