Renzo Rosso sull'LR Vicenza: "Nuovi imprenditori in arrivo"

Ospite della trasmissione di Radio 24 “Tutti convocati” con Pardo e Genta, Renzo Rosso ha parlato molto del Milan ma, sollecitato ad un commento sul Vicenza, ha detto alcune cose importanti sul suo Lane:

“Nella partita con il Monza ho battuto Berlusconi, ma in quell’occasione noi sembravamo il Real Madrid. Peccato non sia stata la stessa cosa ieri con il SudTirol. La sconfitta mi ha rattristato ed oggi sono andato triste a lavorare. La città si merita di più e noi abbiamo preparato un business plan per assicurarle la categoria più alta.

Ci vorrà del tempo, ma tra una settimana o due già potrò annunciare un trait d’union importante con alcune realtà imprenditoriali tra le più belle, le più fighe e le più sane. Il tutto per riuscire a fare assieme qualcosa di importante, perché nel mio progetto questa non sarà la società di Renzo Rosso ma quella dell’intero territorio.”