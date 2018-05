Renzo Rosso vuole comprare il Vicenza Calcio: "Farò unica squadra col Bassano"

Altro inaspettato colpo di scena sulle vicende del Vicenza Calcio. Renzo Rosso è intenzionato a comprare il Lane. La voce già circolava ma solo ieri è stato lo stesso mister Diesel a dare la conferma ufficiale sulle colonne de Il giornale di Vicenza.

In un'intervista al direttore del quotidiano l'imprenditore ha dichiarato di aver presentato al tribunale un'offerta a nome Otb, la società a capo del gruppo Diesel. Allegata alla proposta anche un assegno circolare e il piano per rilevare la squadra, anche se questa dovesse retrocedere. La proposta non può entrare nella prossima asta perché il regolamento impedisce che il proprietario di un club (il Bassano) dello stesso campionato partecipiti alla gara.

Le intenzioni di Rosso sono quelle di unire Vicenza e Bassano in "unica grande squadra che godrà del titolo sportivo del Bassano e che giocherà nel campionato dove alla fine sarà iscritta la Virtus dispuntando le partite casalinghe al Menti". La casacca resterà quella biancorossa con variazione che verrà studiata dagli stilisti Diesel per far risaltare "l'accento bassanese" accanto ai colori del Lane.