Renzo Rosso al Vicenza?! Lui ci ride ma chi è la fonte?

Mettiamo le mani avanti con le dita incrociate: se il 26 i legali di Renzo Rosso si presentassero con una busta contenente l'offerta vincente per l'acquisto del Vicenza calcio, siamo pronti a stappare la magnum "Celebrating 55" che custodiamo in cantina. La probabilità che la bottiglia resti però riservata a ben altre occasioni è molto alta e per una serie di ragioni che vanno al di là della scaramanzia del tifoso.

Perchè no

Innazitutto l'impossibilità da parte della OTB, già proprietria del Bassano Virtus di acquistare una squadra nella stessa categoria: il 27, giorno dell'asta, entrambe le compagini vicentine saranno in Serie C. In secondo luogo, le due squadre si affronteranno il 29: una situazione, quantomeno, "chicchierabile".

Al titolone del principale quotidiano locale, Renzo Rosso ha risposto con un ironico post, che riportiamo in foto, con tanto di LOL, pur senza rinunciare comunque ad una futuribile OTB Soccer Corporation, in cui il club fondato nel 1902 viene comunque dopo la squadra di famiglia e il Milan, di cui è fashion partner.

Il patron ha comunque più volte ribadito la sua scarsa stima per l'ambiente calcisitco, per i più disparati motivi.

Chi?